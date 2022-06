Identifican los restos de Dom Phillips, el periodista británico asesinado en la selva amazónica

1 hora

"Desconsolados"

También había sido su guía cuando su bote no pudo llegar a un punto cerca de la frontera con Perú.

La operación de búsqueda de Phillips y Pereira había sido criticada por organizaciones no gubernamentales y algunos familiares de los desaparecidos, quienes se quejaron de la demora en el despliegue de las fuerzas armadas.

Quiénes eran Dom Phillips y Bruno Pereira

A sus 57 años, había sido corresponsal de medios de renombre como The Guardian, The Washington Post y el Financial Times.