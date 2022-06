Petro presidente: el exguerrillero que logró un histórico triunfo de la izquierda en Colombia y promete un cambio profundo

El entonces congresista Gustavo Petro, hoy presidente electo de Colombia, asistió a una reunión con Carlos Castaño, el temido jefe de los paramilitares, para convencerlo de que no lo matara.

"Me habían dicho que le hablara con firmeza, porque él se disminuía ante las personas con convicciones fuertes", escribe Petro en sus memorias.

Los paramilitares no solo no lo mataron, sino que, según Petro, quedaron convencidos del beneficio de firmar la paz con el Estado, como ocurrió cinco años después.

Introvertido y rebelde intelectual

La de Gustavo Petro Urrego no es la historia de un colombiano cualquiera, pero sí la de un colombiano común.

El paso por Europa

Como una forma de proteger a los desmovilizados, el gobierno le asignó un cargo de bajo rango en la embajada de Bélgica, aunque terminó trabajando en un sótano porque el embajador, según él, era un "paramilitar" que no lo quería.

En su libro de memorias señala que no conduce un auto hace 30 años por el impacto climático.

Petro no esconde la alta estima que tiene de sí mismo. "Los vientos de las gentes me llevaban de un lugar a otro, me hacían un gigante", relata en un pasaje de su libro.