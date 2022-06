La izquierda que representa Petro en Colombia (y cómo se compara con AMLO, Boric y otros gobernantes de América Latina)

1 hora

¿Como AMLO?

Pero sí ha propuesto cambiar el sistema económico del país , mermar la extracción recursos naturales, una reforma agraria para terminar con los latifundios improductivos y ofrecer empleo en el Estado a quienes no lo encuentren en el sector privado.

"Vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia", dijo Petro en su discurso triunfal el domingo. "No porque lo adoremos, sino porque tenemos primero que superar la premodernidad en Colombia, el feudalismo", agregó.

"Si usted me pregunta si Chávez fue un dictador yo le digo que no. Si usted me pregunta si Maduro es hoy un dictador yo le digo que sí", dijo Petro a la revista Newsweek en 2018.