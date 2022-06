"Petro está tratando de dar la señal de que los capitalistas pueden seguir teniendo confianza en la economía colombiana"

El otro es el tema del crecimiento. Ahí, obviamente, hay elementos de corto plazo, cómo se va a superar la incertidumbre que su victoria ha generado en muchos sectores del sector privado, pero también el hecho de que Colombia, desde las reformas del mercado de hace 30 años, no ha crecido muy bien como no han crecido los países latinoamericanos. Por tanto, hay un reto enorme de desarrollar unos sectores productivos que permitan un mayor crecimiento económico.

Usted mencionó ahora las promesas que hizo Petro durante su campaña y que tendrán incidencia en las finanzas públicas. En su programa se incluyen cosas como la educación universitaria gratuita o el reconocimiento del derecho a la pensión de todas las personas en edad de jubilación, aunque no hayan cotizado. ¿Tiene Colombia dinero para costear esas promesas? ¿Cuán realizables son desde el punto de vista fiscal?

Eso es precisamente a lo que me refería yo con los retos de corto plazo porque va a ser necesario adoptar dos decisiones: en primer lugar, una reforma tributaria que recaude ingresos públicos, además con un sistema más redistributivo, como propuso en su campaña, en otras palabras, garantizando que los sectores de más altos ingresos paguen impuestos más altos.

Y por otra parte, la decisión de cuáles de esos programas sociales adicionales se van a ir montando primero y cuáles pueden esperar un tiempo, de acuerdo con el costo que tienen. Me parece a mí que son dos prioridades muy importantes y la primera obviamente exige la aprobación de un Congreso en el cual el presidente electo no tiene mayoría parlamentaria y, por lo tanto, tendrá que negociar con los otros sectores para garantizar la mayoría para la aprobación de la reforma tributaria.

Ahora, cómo eso se va a solucionar depende de cuál es la propuesta. No solamente ponerles unos impuestos efectivos más altos a los sectores de altos ingresos, sino a mi juicio -cosa que también está incluida en el programa del presidente electo- la eliminación de muchos beneficios tributarios que existen para sectores e incluso para ingresos personales.

Yo creo que se puede llegar a un recaudo más alto, pero esa propuesta de cinco puntos del PIB sí parece muy elevada. No sería fácil una reforma tributaria que garantizará ese resultado.

Lo otro, dentro de la cual hay todavía un vacío enorme y curiosamente no fue mencionada exactamente en su discurso, es el tema de cómo se frena la deforestación, aunque él sí hizo mucho énfasis en la selva amazónica como un patrimonio, una contribución latinoamericana al combate al cambio climático a nivel mundial.

Entiendo, pero la pregunta viene por este lado: si el programa de Petro implica aumentar el gasto fiscal de forma sensible y el petróleo es la principal fuente de ingresos del Estado colombiano. Entonces, ¿cómo Colombia va a aumentar el gasto fiscal al mismo tiempo que reduce su principal fuente de ingresos?

Bueno, el petróleo no es la principal fuente de ingresos. Es una fuente importante, pero el IVA y el impuesto de renta a las empresas son tal vez las principales fuentes de recaudo tributario en Colombia. Es cierto que sí es una contribución importante, lo que, dicho sea de paso, enfrenta un tema complejo que también le deja la administración actual a la próxima: el déficit del fondo de estabilización de precios del combustible, que obliga a aumentar los precios del petróleo, como ya lo dijo este gobierno en su último marco fiscal.

Sí, es un ingreso público importante. La bonanza petrolera ayuda significativamente. Pero, hoy por hoy, el problema básico que se genera en ese mercado es que Colombia no ha ajustado los precios internos de los combustibles. Solamente en algunos combustibles y por lo tanto el déficit del fondo de estabilización es incluso mayor que lo que se está recaudando en materia de los ingresos de Ecopetrol, las utilidades extraordinarias de Ecopetrol por la bonanza petrolera.

¿ Y el aumento de los precios internos del combustible no conlleva el riesgo de malestar social y de un impacto económico ?

Debo decir varias cosas. La primera es que uno de los mensajes claves fue que el presidente dijo claramente que quiere el capitalismo. Un capitalismo más equitativo, pero un capitalismo. No estamos hablando de expropiar a las empresas privadas. Él ha tenido un discurso en el que ha tratado de moderar esas expectativas negativas. Vamos a ver cómo se materializa eso en la práctica eso, tanto en el corto plazo, en materia del tipo de cambio que, sin duda, ya mostraba en varios mensajes de devaluación en el mercado.

En otros países latinoamericanos, como en Chile, no ha habido una estampida como tampoco la hubo en Brasil bajo Lula. O sea, no siempre la idea de que hay una salida de capitales masiva se materializa porque gana un gobierno de izquierda. Pienso que el presidente electo Petro está tratando de dar esa señal de que los capitalistas pueden seguir teniendo confianza en la economía colombiana.

Correcto. Ese también es un mensaje dirigido a los mercados que va muy asociado al mensaje de que lo que él está proponiendo es un capitalismo, una variedad del capitalismo. No está proponiendo la expropiación ni decisiones que afecten significativamente la producción. Entonces creo que ese mensaje también es para los mercados.

Ese mensaje era para decir que él no está pensando hacer expropiaciones masivas de ningún tipo, ni tomar decisiones que afecten la propiedad privada, de manera que la gente no quiera tener propiedad privada o no pueda tener propiedad privada.