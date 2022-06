Protestas en Ecuador | “Nuestras demandas no se tienen que confundir con un acto político de desestabilización”: entrevista con Leonidas Iza, líder del movimiento indígena

Las protestas contra el gobierno del presidente ecuatoriano Guillermo Lasso no se detienen y el líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) , Leonidas Iza , no descarta un escenario aún más complejo.

Iza aseguró que la movilización busca respuestas a los 10 puntos planteados por la CONAIE , entre los que se encuentran congelar los precios de los combustibles, una moratoria de deudas en el sistema financiero y no explotar minería en territorios indígenas.

¿Q ué resumen hace de estas once jornadas de protestas que comenzaron el 13 de junio ?

Por lo menos el gobierno nacional ha tenido que escucharnos, lo que no ha pasado en todo el año que hemos venido dialogando.

Queremos decirle al mundo que jamás nos propusimos aquello. Eso es una construcción propia del gobierno nacional para no dar respuestas a las demandas.

Nos hemos mantenido en el territorio ocho días y estos últimos tres hemos venido a Quito, y desde el primer día se dijo que nuestras demandas son los 10 puntos y esos 10 puntos no se tienen que confundir con un acto político de desestabilización.

Por lo tanto, si eso no sucede (el cumplimiento de las demandas), será el propio peso del gobierno nacional el que conduzca a cualquier otro momento político. Pero en este momento el movimiento indígena y los sectores populares nos hemos mantenido que debemos sacar una respuesta de los 10 puntos.

¿Entonces usted no descarta que si el gobierno no escucha sus demandas esto pued a dar pie a un escenario político aún más complejo?

Puede dar pie a un escenario político más complejo que prácticamente no se controle.

El gobierno nacional, mientras, está haciendo valoraciones externas o poniendo escenarios que no existen y que no hemos planteado; pues, prácticamente, pretende imponer la violencia para defender supuestamente la democracia.

Pero en estos días ha habido hechos de violencia de ambos lados y aunque ustedes han llamado a la no violencia, esto no ha evitado los incidentes. Un analista ecuatoriano, Pedro Donoso, decía hace algunas horas que ni el presidente controla al Estado, ni la Conaie controla las protestas. ¿Se les han ido de las manos las protestas?

No se han ido de las manos. Ayer se demostró, con la marcha pacífica de manera multitudinaria.

Y en ese momento, un grupo de ciudadanos, de no sabemos qué identidad, fueron y propiciaron acciones en contra de la Fiscalía. De eso no podemos hacernos cargo, no ha sido en el transcurso de la marcha sino después.