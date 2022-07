Omara Ruiz Urquiola, la profesora a la que Cuba no deja regresar

19 minutos

Cuando supo que no podía regresar a Cuba, Omara Ruiz Urquiola sintió que lo perdía todo.

"Inmigración de Cuba envió un correo electrónico de que no puede viajar", dijo una empleada de la aerolínea estadounidense Southwest el pasado 25 de junio.

En un video publicado en sus redes sociales, Omara dijo que "una empresa norteamericana no tiene por qué acatar las leyes de la dictadura cubana ".

"Nosotros no le podemos exigir a un país que deje entrar a una persona", contestó la representante de la aerolínea.

La desconfianza

Fantaseaba con la sorpresa que se llevaría su madre al ver aquellas herramientas que no conseguían en Viñales , un municipio agrícola de Cuba ubicado en Pinar del Río, 183 kilómetros al oeste de La Habana.

El oncólogo barajó dos hipótesis : o los medicamentos ya no estaban haciendo efecto o el cáncer había mutado. Ella sospechaba que no le administraban el tratamiento adecuadamente para debilitar su salud, en represalia por su activismo político.

"No soy opositora porque no milito políticamente , pero sí disiento del régimen que hay en mi país", dijo en entrevista telefónica con BBC Mundo.

Cuando se sintió recuperada , compró un pasaje por poco más de US$ 200 para regresar a la isla en un vuelo que despegaría aquel sábado de finales de junio a las 9:20 de la mañana.

"No puede viajar"

La profesora temía que le ocurriera lo mismo que a Anamely Ramos , una artista y disidente cubana que no pudo regresar a la isla después de que American Airlines le impidiera abordar un vuelo en febrero de 2022.

"Yo llamé, pero no nos dejan saber por qué no le están dando permiso para entrar en Cuba", insistió la empleada de Southwest.

Omara pidió ver el correo de Inmigración para tener un soporte escrito que le permitiera identificar a qué instancia debía dirigirse para gestionar su regreso. La representante dijo que no tenía por qué mostrárselo, era una " cosa privada " de la aerolínea.

La BBC no obtuvo respuesta al correo electrónico que envió a la Administración Federal de Aviación estadounidense para preguntar qué regulaciones siguen las aerolíneas al momento de impedir que un pasajero aborde un avión y por qué acatan procedimientos que pueden violar los derechos de los ciudadanos de otros países.

Un representante de prensa de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) dijo a BBC Mundo que no estaba "en condiciones de comentar sobre casos específicos en los que las aerolíneas nieguen el embarque a los pasajeros". Sin embargo, explicó por correo electrónico:"En general, las aerolíneas están obligadas a verificar que todos los pasajeros estén en posesión de los documentos de viaje requeridos y cumplan con las reglas de entrada al destino. De lo contrario, a menudo las aerolíneas son multadas y necesitan llevar al pasajero de regreso al origen en el primer vuelo disponible. Por lo tanto, si está claro desde el principio que a un pasajero no se le permitirá ingresar a su país de destino, las aerolíneas ciertamente no permitirán que viaje este pasajero".