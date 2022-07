¿Apruebo o Rechazo?: 6 grandes cambios que marca la nueva Constitución propuesta para Chile

17 minutos

Si gana la opción "apruebo", la flamante Carta Magna empezará a regir "in actum", y a medida que se creen los nuevos órganos que contempla, como una Agencia Nacional de Aguas o la Cámara de las Regiones, que reemplazará al Senado.

1. De "República Democrática" a "Democracia Paritaria"

"No incluye nada relacionado con enfoque de género y paridad. Lo más cercano fue la reforma constitucional donde se estableció que las personas nacen libres e iguales en derechos. Antes sólo decía los hombres", recuerda Javier Couso, constitucionalista y académico de la Universidad de Utrecht.

2. De la omisión indígena a "Estado plurinacional e intercultural"

La Constitución en ejercicio no menciona a los pueblos originarios ni indígenas.

También ordena constituir Autonomías Regionales Indígenas con autonomía política, precisando que su ejercicio no permite la secesión, ni atentar contra el carácter "único e indivisible" del Estado de Chile, y que sus competencias se establecerán por ley.

Para el exintegrante del Tribunal Constitucional chileno Jorge Correa Sutil, el texto en general no deja bien delimitado el ejercicio de la autonomía política y la justicia indígena. "En una cuestión tan importante como la igualdad ante la ley no habría costado nada haber establecido algunos límites".

"Yo entiendo que el reconocimiento de autonomía política implica que puedes repudiar una ley de Chile. De lo contrario no sé qué puede significar… Se establece también la posibilidad de una justicia propia para las autoridades indígenas. No queda definido qué autoridades, en qué materias, en qué territorios o respecto a qué personas… Esto va a requerir una legislación, que puede ser muy razonable, pero que no tiene límites constitucionales", afirma.