Protestas en Cuba | "Tengo a mis tres hijos en la cárcel": el barrio de Cuba con decenas de jóvenes en prisión

18 minutos

Un barrio marginal y segregado

Jóvenes que no tienen a nadie que los defienda excepto sus padres y madres , según ONGs y familiares que han denunciado graves irregularidades que dejan en total desprotección a los acusados en los juicios del 11-J.

Wilber Aguilar asegura que no se rendirá hasta ver a su hijo libre.

En su entrevista con la BBC en La Habana -lejos de su casa en La Güinera para evadir la vigilancia de agentes del gobierno- aseguró que el juicio a Wagniel Luis fue "un montaje", ya que el juez no tomó en cuenta los informes periciales sobre su condición intelectual.

El joven tiene "un diagnóstico de deficiencia intelectual no atendido ni tratado adecuadamente durante la fase judicial ni durante la fase ejecutiva de la sentencia", confirmó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que exige su liberación y las de "todos los presos políticos" en Cuba.

Largas condenas por sedición

"Esto lo hacen especialmente en comunidades pobres como la Güinera, donde la gente tiende más a salir a la calle a protestar porque no tiene nada que perder".

Para Cubalex y otras organizaciones no es casualidad que La Güinera, con apenas 25.000 habitantes, acumule un centenar de encierro s por los sucesos de hace un año, según datos del colectivo Justicia 11-J.

Diferencia de trato

Fernandez Otaño no fue arrestado en La Güinera sino en el céntrico barrio del Vedado.

Aseguran que los indultos, liberaciones y sobreseimientos de las causas, habituales en barrios como el Vedado, no son para nada comunes en suburbios pobres y de mayoría negra como La Güinera.

"Quizá si mi hijo fuera de otro color ya se habría resuelto porque es un caso particular, evidente, un muchacho con discapacidad de 20 años no está para ser juzgado por un tema político. Mi hijo no pertenece a ningún partido ni está metido en la política", lamentó Wilber Aguilar.