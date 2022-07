Un comando armado asesina al hijo del expresidente de Honduras Porfirio Lobo

En la madrugada de este jueves Said Lobo Bonilla, hijo del expresidente de Honduras Porfirio Lobo (2010-2014), fue asesinado a tiros junto a otros tres amigos cuando salían de una discoteca en el centro de Tegucigalpa.

Otro hijo del exmandatario también asistió a la discoteca, pero logró salvarse del ataque porque iba en un vehículo que no fue interceptado por el comando de hombres armados.

Un comando de hombres armados ingresó a un parqueadero donde estaba Said Lobos junto a otros tres amigos.

La madre de Said Lobo y ex primera dama de la Nación, Rosa Elena Bonilla, recibió un permiso especial de la prisión donde cumple una condena por casos de corrupción, para poder asistir a la velación y al sepelio de su hijo.

Un caso complejo

"Solidaria con ex presidente Porfirio Lobo, Rosita (la ex primera dama Rosa Elena de Lobo) y familiares de jóvenes asesinados vilmente. Condeno escuadrones de la muerte que operan hace años con impunidad en Honduras. No descansaremos hasta desmontarlos", escribió Castro en su cuenta de Twitter.