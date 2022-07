Rafael Caro Quintero: fuentes de la Marina de México informan de la captura del narco más buscado por la DEA de EE.UU.

Así lo informó una fuente de la Marina mexicana que pidió no ser identificada.

Según informa el canal CBS, socio de la BBC, la fuente no está autorizada a hablar públicamente y accedió a confirmar la acción solo si se garantizaba que no se citara su nombre. No trascendieron detalles de la captura.