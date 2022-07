Panamá: cómo ha pasado de ser un ejemplo de prosperidad y estabilidad a vivir masivas protestas que muestran el descontento de la población

Panamá, el país más rico de Centroamérica, no está acostumbrado a las protestas ciudadanas.

El presidente Laurentino Cortizo congeló el precio de la gasolina en US$3,95 por galón -se llegó a disparar a más de US$5- y finalmente lo bajó a US$ 3,25 dólares.

"El problema es que no quieren entender que tienen que dar una muestra clara y sincera de cambio institucional. Aquí no se busca un cambio de sistema, sino un cambio del modelo económico, que ya no seamos el segundo o tercer país con la más mala distribución de la riqueza del mundo", señala.