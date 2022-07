Bolsonaro inventó dudas sobre el sistema electoral porque podría perder las elecciones, afirma el profesor de Harvard Steven Levitsky

15 minutos

En la entrevista, Levitsky afirmó que la democracia brasileña no está muriendo, pero está en riesgo.

Consultado sobre la posibilidad de que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sea el vencedor de la disputa, Levitsky dijo que evalúa ese resultado como positivo, pero cree que Lula enfrentaría una fuerte oposición en el país y que Brasil no estaría "pacificado" después de las elecciones.

Una de las cosas que argumentamos en "Cómo mueren las democracias" es que, la mayoría de las veces, en el siglo XXI, las democracias no mueren como en Brasil en 1964, con un general que toma el poder y derroca al presidente. Por lo general, es el presidente o el primer ministro quien socava la democracia.

Pero lo hizo porque si eliges a alguien que no cree en la democracia, como presidente, esa persona es muy probable que use los poderes de la presidencia para tratar de mantenerse en el poder ilegalmente. Trump trató de hacer esto.

No puedo predecir el futuro, pero creo que existe un riesgo serio de que Bolsonaro intente hacer algo similar.

Sí, podría (haber una ruptura), lo que no quiere decir que vaya a suceder o que sea muy probable. Ninguna democracia está completamente a salvo de la ruptura, todas son vulnerables en algún grado.

Sí. Una vez más, no diría que es muy probable. Siempre estuvo muy claro que el ejército estadounidense se negaría a cooperar con cualquier aventura autoritaria de Trump. Creo que esto también es cierto en Brasil.

Porque, sin importar lo que uno piense de Lula, es una figura menos autoritaria que Bolsonaro. Si gana las elecciones democráticamente no representaría la muerte de la democracia, pero un segundo mandato de Bolsonaro sería muy peligroso para las instituciones democráticas. Esto le permitiría un mayor control sobre los tribunales y otras instituciones.

La gente tiene diferentes opiniones sobre Lula, pero no creo que nadie lo considere seriamente como una persona autoritaria. Gobernó Brasil durante ocho años y lo hizo de manera democrática. Él (si es elegido) podría ser un presidente bueno, mediocre y hasta pésimo en un tercer mandato, pero no será un presidente autoritario.

No directamente. La corrupción debe ser condenada. Hay que investigar a los líderes corruptos… No voy a defender la corrupción. Corrupción no es lo mismo que autoritarismo.