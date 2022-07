Quién es Laureano Ortega, el hijo tenor de Daniel Ortega y Rosario Murillo que se perfila como "sucesor" de sus padres en Nicaragua

"Pienso que Ortega y Murillo han decidido que él sea el sucesor. Todos los indicios me conducen a tener esa opinión", dice a BBC Mundo Óscar René Vargas , analista político y disidente sandinista en el exilio.

Y en mayo de este año, el diario The New York Times publicó un artículo en el que aseguraba que Ortega Murillo tuvo un "discreto acercamiento" con Estados Unidos para reanudar el diálogo y aliviar las sanciones impuestas a la familia, acusada de haber convertido Nicaragua en una "tiranía".

"Un alto funcionario del Departamento de Estado de EE. UU. fue enviado a Managua para reunirse con Laureano Ortega en marzo, pero la cita no llegó a realizarse luego de que los Ortega aparentemente se arrepintieran", escribió The New York Times.