"Ahorrar gastando": por qué en Argentina muchos consideran una mejor inversión consumir su dinero que guardarlo

45 minutos

No es cuestión de agarrar las bolsas o el carrito e ir a la tienda más cercana a buscar lo que se necesita.

No. Acá primero se sientan a planificar qué día ir a qué supermercado para comprar qué producto y así poder aprovechar las mejores ofertas, descuentos y formas de pago que ofrecen desde supermercados y bancos hasta los principales diarios del país.

Ahora no solo tienen que pensar cuál es la forma más eficiente de gastar su dinero.

Y es que las formas tradicionales de atesoramiento hoy están limitadas o no son rentables.

Hoy no se pueden comprar dólares a su valor oficial (cercano a los 135 pesos). Para adquirir moneda estadounidense hay que pagar tasas del 65%, y lo máximo que se pueden comprar son US$200 por mes (algo solo permitido a quienes cobran en blanco y trabajan para empresas que no recibieron ayuda financiera del Estado durante la pandemia).

Pero también porque la suba tan pronunciada del dólar informal o "blue", que aumentó casi $100 en lo que va de julio y ya cotiza casi 150% por encima del valor del dólar oficial, aumenta las presiones para que haya una devaluación fuerte del peso, aunque las autoridades aseguran que esto no ocurrirá.

"Ahora lo puedo comprar, capaz el mes que viene sale doble y ya no voy a poder llegar", nos dice.

Según Manoukian, "el ahorro y la inversión no son más que sacrificar consumo presente para tener mayor consumo en el futuro. Pero si vos no tenés esa percepción, si el horizonte se te acorta cada vez más, como viene pasando acá, lo más probable es que tomes una actitud de gastar ahora, no gastar después".