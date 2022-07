El “sueño americano” que terminó en horror a 1.300 kilómetros de casa

1 hora

No huían de la violencia o del crimen organizado. No eran exiliados políticos ni buscaban asilo por persecución.

"Tenían planes. Querían construir una casa, abrir un negocio, no solo sentarse aquí a hacer zapatos".

"Podemos hacer 80 pares en un buen día", me contó Tomás Valencia, primo de los hermanos Olivares, mientras usaba una máquina de aire comprimido para colocar suelas en botas de trabajo.

Estas fábricas de calzado de gestión familiar, el pilar de la economía del pueblo junto con la agricultura y la ganadería, no son rival para el atractivo trabajo estable pagado en dólares estadounidenses.

El hijo de Valencia, de 26 años, se encuentra actualmente en el trayecto hacia el norte y no ha sabido nada de él en ocho días.

"No estoy demasiado preocupado, pero después de lo que pasó piensas en ello", dijo. "Mentiría si dijera lo contrario".

No fue una sorpresa para el padre de Misael, Gerardo Olivares. Afirma que el hecho de que el viaje de su hijo terminara tan trágicamente no desalentará a otros de intentarlo. Y no cree que deban dejar de hacerlo.