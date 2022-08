Hugo Velázquez: el vicepresidente de Paraguay anuncia su dimisión tras ser acusado por EE.UU. de "actos de corrupción significativos"

2 horas

¿De qué se le acusa?

No hubo mayores detalles sobre la naturaleza del caso. Sin embargo, para EE.UU. esa investigación "amenazaba al vicepresidente y sus intereses financieros" .

"Yo hablo con la tranquilidad que me da mi conducta, porque no hice lo que me están acusando. Estoy hablando con una conciencia limpia", agregó.