Mineros en Coahuila: la decepción de los familiares de los 10 mineros atrapados en México hace casi un mes

24 minutos

"Al principio teníamos mucha esperanza. Pero fue pasando el tiempo y cuando se vino la otra ola de agua… se va perdiendo. Ahorita, como ya van a hacer esto, se me hace difícil que los veamos con vida", reconoce resignada la mujer.

En todo este tiempo no ha habido ningún contacto con los mineros, quienes no tenían comida ni agua potable. El gobierno, sin embargo, ha rechazado oficialmente que se les dé por muertos.

Volvió a la mina para ayudar a sus compañeros

"Oyeron un fuerte estruendo, y luego otro. Mi hermano empezó a hablar al resto por el radio: '¡gente, gente!', pero no había respuesta. Entonces él le dijo a este compañero que se fuera en el bote y regresó para avisar al grupo", relata la mujer.

"No sé, creo que él sentía el deber y la responsabilidad de traerse a los demás compañeros… nunca pensó la magnitud del problema que se venía", dice su hermana, quien lo define como alguien "muy noble" y bueno. "Los muchachos de la mina decían que sí se enoja, pero que no los regañaba".

Sobre el nuevo método de rescate elegido, la mujer asegura no estar de acuerdo. Las autoridades, sin embargo, defendieron que esta es la propuesta más sólida y de menor riesgo para los rescatistas según los análisis de especialistas.

Rechazo e indemnizaciones

Inicialmente, los familiares se negaron a aceptar esta nueva estrategia por todo el tiempo que requerirá. Montelongo no entiende por qué no se optó por esta técnica desde el principio ni por qué las autoridades mexicanas se demoraron dos semanas en pedir asesoría de especialistas extranjeros.

En la zona se levantará un memorial y el gobierno también les entregará una indemnización "por encima de lo convencional", según adelantó el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador , aunque no se ha determinado la cantidad.

"Para nosotros, nuestro hermano no tiene valor económico. En ese momento dijimos 'ya no hay nada que hacer más que resignarnos y entregar nuestro hermano a Dios'. Estamos decepcionados e impotentes, no nos han dejado otra opción", lamenta Montelongo.