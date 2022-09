“Mi abuela se inventó que ella era adoptada para tranquilizarme”

1 hora

La niña era la única persona afro de toda familia, así que no fue una sorpresa que lo supiera. Lo que quedó claro ese día es que afrontar una adopción interracial en Colombia, a principios de los años 80, significaba sortear desafíos que ninguno pudo prever.

Un secreto a voces

Desde pequeña Lourdes siempre supo que había algo que no encajaba del todo en su familia.

"Tengo un recuerdo caminando por el centro de Bogotá. De una mano me llevaba mi mamá y de la otra mi papá. Yo veía mi mano morenita encima de una mano blanca, inmaculada, y otra mano trigueña. Eran las manos de mis papás, pero era obvio que no eran como las mías, yo sabía que era distinta.", recuerda Lourdes.

Aunque era un tema que la inquietaba, no pasaba a mayores porque en su casa todo era normal. Ella sentía que pertenecía a su familia, que sus padres Yamely y Augusto la querían y la defendían.

"Empecé a ser más consciente de que era adoptada porque los demás me lo hacían notar".

"Mis compañeras me decían '¿usted de quién es hija?'. Entonces lo que era normal y natural para mí en mi casa, no lo era para el nuevo entorno", dice Lourdes.

Pero no era solo un tema entre niñas. Cuando Lourdes estaba en tercer grado, una profesora la empezó a tratar diferente al resto. La sentaba en el último puesto, no le revisaba las tareas y un día se refirió a ella como "la negrita esa" .

Mentir para encajar

Lourdes fue, durante la mayor parte de su vida, la única persona afro en su familia y sin embargo fue un tema del que no se habló directamente.

Ella quería que el tema no fuera un tabú, que Lourdes lo sintiera lo más natural posible. Quizás por eso no se lo mencionó.

"Yo no fui consciente del tema del color de piel. Acepté a mi hija y punto. Yo siempre buscaba que no se hiciera alusión a eso", agrega.

Lourdes recuerda que escuchó comentarios racistas que la hacían cuestionarse . No eran directos hacia ella, pero algo le decía que no estaban bien.

"Mi papá alguna vez dijo que los negros servían era para los deportes, por ejemplo, creo que no era consciente de que estaba siendo racista"

"Entre los 8 años y la adolescencia fue una cosa muy jarta (incómoda) para mí, tenía que justificar por qué no me parecía a mi mamá", recuerda.

"Y cuando conocían a mi papá y veían que tampoco me parecía a él, yo decía que mi papá no se parecía a mi abuelita, que nadie se parecía a nadie. Era una locura", dice.

"Mi abuelita para ser solidaria conmigo me dijo que ella también había sido adoptada y eso me calmó mucho. Me dijo que sus papás la habían encontrado en una canastilla".