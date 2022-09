"Es la militarización de México": por qué causa polémica que la Guardia Nacional pase a depender de la Secretaría de Defensa

Acusaciones de militarización

Respuesta a la inseguridad

"Nosotros no queremos un Estado autoritario, hemos luchado siempre en contra de eso, con el único afán de que (la Guardia Nacional) se consolide, que mantenga su disciplina y profesionalismo y, sobre todo, que no se corrompa como sucedió con la antigua Policía Federal".

"Y decir que la disciplina militar ayudará a consolidarla es totalmente falso, pues es algo que ya se ha aplicado en los últimos años y no ha habido un cambio significativo, no es una estrategia que esté funcionando", agrega.

Violaciones de derechos humanos

"Nos preocupa que hemos visto una gran impunidad en casos atendidos por el fuero militar cuando militares cometen delitos contra civiles. Este fuero no garantiza el acceso a la justicia de las víctimas, no hay reparación del daño ni un esclarecimiento de los hechos", critica la miembro de MUCD.

"Yo no he declarado la guerra, no le he dado órdenes al ejército de que violen derechos humanos, de que haya masacres, de que torturen, de que desaparezcan a la gente. No, no somos iguales", remarcó este jueves.