Emiliano Sala: lo que el piloto sospechaba de las fallas del avión en el que murió el futbolista argentino

1 hora

Problemas técnicos

Sala fue llevado por Ibbotson -que no tenía licencia de piloto comercial y no podía trasportar pasajeros- de regreso al occidente de Francia para despedirse de sus amigos y recoger algunas de sus pertenencias.

"Estoy volando y luego pum. Pensé, '¿algo anda mal?' Así que empujé todo hacia adelante y revisé mis parámetros, todo estaba bien y seguía en vuelo, pero me llamó la atención", dijo.

Ibbotson, de 59 años, dijo darse cuenta de que el freno izquierdo de la Piper Malibu no estaba funcionando después de aterrizar en el aeropuerto Atlantique de Nantes. "Este avión tiene que regresar al hangar", le dijo a su amigo.

"Qué miedo que tengo"

"No sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar", dijo Sala en el mensaje a sus amigos.