Código de las Familias: el esperado y polémico referendo en el que se pueden legalizar los matrimonios homosexuales en Cuba

1 hora

Los cubanos no votan para elegir a su presidente pero sí podrán hacerlo este domingo para aprobar, o rechazar, el marco legal que regirá sus relaciones familiares.

"¿Está usted de acuerdo con el Código de las Familias?" es la pregunta única que se formulará a los electores, con "sí" y "no" como opciones de respuesta en este inusual referendo, el tercero en la historia reciente del país tras los que ratificaron las constituciones de 1976 y 2019.

Los principales cambios

El "sí" contra el "no"

Como en Cuba el Estado acapara la esfera pública, no existe una campaña articulada por el "no" en los medios de comunicación ni en la calle.

"No beneficia a la familia cubana la introducción en nuestra legislación de los contenidos de la llamada 'ideología de género', que sustenta muchas de las propuestas", expuso la Conferencia Episcopal de Cuba en un comunicado en su página web.

"Nuestras familias también necesitan alimentos, ropa, zapatos, medicamentos, viviendas, mejor calidad de vida, mejores hospitales y escuelas, y no veo por ningún lado una campaña para eso. Por eso #YoVotoNo", publicó otro internauta.

Muchos opositores también han planteado dudas sobre la limpieza del referendo , que según las autoridades está garantizada, aunque no habrá supervisión de organismos internacionales.

Confrontación política

Fuera de la comunidad LGBT, la mayoría de disidentes en Cuba han expresado en las redes sociales su intención de votar "no" o abstenerse como forma de castigo al gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel.

"Si no puedes elegir tu presidente, ¿cómo exponer a tus hijos a un Código de Familia que eligió alguien por el cual tú no votaste? Si están llevando a votación el Código de las Familias, ¿por qué no llevar a votación elecciones libres pluripartidistas?", escribió el artista Yotuel Romero, excantante del grupo Orishas y coautor de la canción Patria y Vida, convertida en himno de la disidencia cubana.