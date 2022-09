Embajador de Colombia en Venezuela: "Le vamos a arrancar la frontera a las mafias y eso va a traer sus problemas de seguridad"

Y Caracas, bueno, yo no iba hace 12 años, pero me dicen que la ciudad ha mejorado en los últimos dos años. Entonces bien, me estoy divirtiendo.

El edificio de Migración en la frontera se cayó, el del ICA (sanidad) también está afectado, los puentes hay que arreglarlos, los consulados están abandonados, el de Caracas está casi en ruinas, hasta la casa privada del embajador no se puede usar, a mí me toca quedarme en hotel.

Yo siento que en la práctica eso no va a suceder, pero quizá en lo mediático sí solo se hable del ELN y no de la relación comercial.

Benedetti no iba a Venezuela hace 12 años, cuando estuvo reunido con Hugo Chávez pese a que en ese momento no era precisamente un político de izquierda.

Y me apoyo en los derechos humanos, que no son solo civiles y políticos, sino también económicos y sociales. Y esos son derechos de ciudadanos de ambos países que se violaron flagrantemente durante estos años sin relación.

No, al contrario, si alguien tiene las de ganar, es Colombia. Pero no, ese tema yo creo que va a quedar escrito en piedra para toda la vida y nadie lo va a reactivar.

Si Duque no lo hizo, con toda su beligerancia, no creo que nadie más lo haga.

No es legitimarlos, es dialogar y entablar relaciones. Porque la situación de las fronteras y los migrantes lo exige. No hay de otra.

Pero la cercanía que tengo con Petro me permite darle confianza y tomar decisiones de manera ágil. Además, mi actividad política no se basa en la ideología: yo me siento a hablar con quien sea, y no me voy a sentir ni más ni menos. Y la forma de ser mía es parecida a la de ellos, que es caribeña, y eso es clave en una relación como ésta.