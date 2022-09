"7 días sin agua ni comida": declaran estado de emergencia en la Amazonía de Perú por derrame de petróleo

"Vamos siete días y no tenemos ninguna novedad favorable a la comunidad por parte del Estado ni por parte de la empresa Petroperú, que solo ha entregado 50 cajas con agua. En Cuninico somos 272 familias, 50 cajas no nos alcanza (...) ¡Siete días sin agua ni comida! Se ha agotado toda la comida que hemos podido tener y ya no tenemos para las ollas comunes", dijo Galo Vásquez, líder de la comunidad Cuninico, en entrevista con un medio local.