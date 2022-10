Crisis de los Misiles: por qué los cubanos se sintieron traicionados por la URSS

54 minutos

"Asumí que moriría"

"Cuando Fidel dio la orden y se supo que había cohetes de alcance medio supuestamente nucleares, asumí que nos íbamos a morir . Yo no tenía ninguna duda sobre eso", explica a BBC Mundo el politólogo y exdiplomático cubano Carlos Alzugaray.

" No recuerdo expresiones de cobardía , temor o histeria. Fue un momento duro, pero asumido de esa manera", indica a BBC Mundo.

Kennedy, Kruschev y Fidel

Arboleya cree justificada la postura de Castro, al argumentar que "en aquel momento no se desechaba que EE.UU. lanzara un primer ataque atómico ", ya que Washington "tenía todo un planteamiento de desarrollo nuclear para rodear a la URSS y el campo socialista".

Al borde del desastre

El derribo de un avión espía estadounidense por parte de la defensa antiaérea cubana el 27 de octubre no contribuyó a rebajar tensiones, aunque por suerte en aquel momento ya se estaba fraguando el acuerdo entre EEUU y la URSS para cerrar la crisis.

"Me había leído un libro de ataques nucleares y sabía lo que iba a pasar. Un compañero me dijo: 'Carlos, si atacan esta noche, ¿Qué va a pasar?' Y le dije, 'bueno, vamos a ver un gran resplandor, mucho calor y después vamos a estar muertos'", recuerda, por su parte, Alzugaray.

En todo caso el ataque estadounidense no se produjo, Kruschev pidió moderación a Castro y le notificó por carta su recién sellado acuerdo con Kennedy para poner fin a la crisis.

La URSS retiraría los misiles nucleares de Cuba a cambio de que EE.UU. se comprometiera a no invadir Cuba y retirara los suyos de Turquía (aunque esto último se daría a conocer más adelante).

"Nosotros sabíamos (…) que habríamos de ser exterminados (…) en caso de estallar la guerra termonuclear. Sin embargo, no por eso le pedimos que retiraran los proyectiles, no por eso le pedimos que cediera", le recriminó.

Castro argumentó que la retirada de los misiles dejaba a Cuba en una posición vulnerable en caso de que Estados Unidos rompiera su promesa de no invadir la isla.

"Nikita, mariquita..."

Se desconoce si alguna vez llegó a oídos de Nikita Kruschev el ingenioso, y no demasiado amigable, cántico que le dedicaron los cubanos.

"Nos reuníamos grupos de jóvenes en una esquina y nos poníamos a cantar 'Nikita, mariquita, lo que se da no se quita' . No era algo organizado, sino más bien espontáneo", recuerda Alzugaray.

Tras los peores días de la crisis la tensión dio paso a la indignación de los jóvenes revolucionarios cubanos, que no renunciaron sin embargo al humor.

"Coincidíamos en que Kruschev no debió ceder sin obtener un poco más, sobre todo una garantía real de no invasión en vez de una promesa", explica.

"Yo participé en organizaciones para gritar 'Nikita mariquita, lo que se da no se quita'. Eso no se me olvida nunca", asegura.