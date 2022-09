"En América Latina una tormenta perfecta está matando a aquellos que defienden nuestro planeta"

1 hora

Cuando un gobierno no está cumpliendo, por ejemplo, sus funciones básicas, que es defender y proteger a sus ciudadanos, cuando unas empresas se están instalando en un terreno en el que vive gente y no se les está consultando sobre qué se va a hacer en sus tierras, cuando suceden asesinatos y las personas que han perpetrado estos asesinatos siguen en la calle.

Todo esto lo que crea es un clima en el que no pasa nada por matar, casi nadie acaba juzgado. Y la paradoja es que en América Latina, sin embargo, hay organizaciones de sociedad civil más fuertes y mucho más vocales que en otras regiones.

Hay un elemento muy importante que es la inequidad. De hecho en 2021 todos los 200 casos que documentamos fueron en el sur global. Sin embargo, los grandes consumidores no están en estos países. Los que están beneficiándose del consumo de esos recursos naturales son los países del norte, los países ya desarrollados que tienen niveles de consumo muchísimo más alto.

Muchas veces no se sabe quién está detrás de estos asesinatos, la mayoría son perpetrados por sicarios, por gente pagada.

La desigualdad es una cosa histórica en América Latina que viene del colonialismo. Es un problema realmente muy, muy antiguo que no ha podido ser resuelto. Hay ejemplos donde se han probado, por ejemplo, sistemas sociales forestales para repartir mejor las tierras forestales o sistemas agrícolas de explotación que no sean masificados y que no correspondan a las grandes empresas.