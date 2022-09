“Nos llaman terroristas que violan niños, han difamado a nuestra comunidad”: un miembro de Lev Tahor habla con BBC Mundo sobre las detenciones en México

45 minutos

Su fundador, Shlomo Erez Helbrans, proclamaba que de acuerdo a la Torá, Israel no debería existir como Estado y que los judíos deberían aceptar pacíficamente la dominación árabe de la región hasta la llegada del mesías.

"No tenían por qué haber sido privados de su libertad personas que ni siquiera estaban mencionadas en la orden de cateo. También, es una vergüenza que se llevaran de México a un menor que tenía estatus de refugiado".

BBC Mundo contactó con autoridades mexicanas de la Fiscalía, Migración y el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero no quisieron comentar sobre el caso.

Fue una acusación falsa. No hay pruebas porque nunca pasó. Por eso fueron liberados ya, tras la primera audiencia.

Pero, una cosa es investigar para demostrar la culpabilidad -lo que no se llevó a cabo-y otra cosa es arrestar con un operativo de tal violencia a las personas para que demuestren su inocencia. Afortunadamente se probó que las acusaciones eran infundadas y los cargos fabricados.

Ahora, el fondo de todo esto es que Israel nos persigue porque no les gusta cómo practicamos la religión, porque somos anti-sionistas y no aceptamos el estado militarizado.

Son un rabino y otro miembro de la comunidad que no tiene ningún cargo. Acusaron al rabino porque es el único que queda. Nos quieren dejar sin rabino para destruir a la comunidad. No se puede sustituir fácilmente a alguien que necesita estudiar por años.

Entraron a las 6.30 am de la mañana del viernes [23 de septiembre]. Y se llevaron a casi todas las familias que estaban ahí, la mayoría de origen israelita, solo dejaron a tres personas. Se los llevaron en camionetas hasta las 10.30 de la noche. Sabemos que su integridad física sufrió durante ese tiempo.

Los pusieron en cuclillas durante horas y con las manos en la cabeza, viendo hacia la pared. Si se movían los pateaban. A otros los pusieron en sillas, sentados en dirección opuesta para que no se vieran. Y también los pateaban si trataban de voltear.

Pero la mamá de Israel Meir Boyer y sus hermanos siguen en México y no se quieren ir. Ellos también fueron puestos en custodia.

Nosotros seguimos los principios de la Torá para nuestra alimentación, pero hay médicos especialistas en nutrición que asesoran la alimentación y no negamos la atención médica a nadie.

El gobierno de Israel no está de acuerdo con la forma de guardar la Torá en la forma ancestral. Quieren modernizarnos a todos y regular la práctica de la religión, como ellos dicen y no como está escrita.

Ellos quieren que nosotros cambiemos la tradición que traemos de hace 3.000 años. Es como si fuéramos a una comunidad indígena y les dijéramos: "¿Sabes que este país se llama México y tu comunidad que estaba aquí desde hace miles de años antes de que se fundara el estado mexicano no importa? Como ahora somos el estado de México, o te cambias o te cambio".

Nosotros creemos que Israel no debe ser un estado militarizado.

En los medios israelíes dicen que quieren que la comunidad vaya a Israel por su voluntad, ¿por qué no quieren ir?

Están haciendo un genocidio cultural. Y no lo hacen real porque sería muy feo que el estado de Israel matara a su propia gente, o sea a judíos. Es irónico. Vivimos una persecución de judíos por judíos.

De igual manera, fue una disputa familiar. El padre quería recuperar a sus hijos, que habían sido llevados a EE.UU. por su madre. A él no lo dejaron entrar a la corte y los hijos querían volver con él.

Tememos por nuestras vidas, incluso aquí en México. Vimos cómo las autoridades mexicanas se prestaron para ilegalidades. Varios abogados no quisieron tomar el caso, porque saben que es irse contra el gobierno y tienen miedo a las implicaciones.

En cualquier caso, ya sufrimos una gran difamación. Por nombrar un ejemplo, ayer en un restaurante no me quisieron vender comida, me dijeron que somos "terroristas que violan niños". En todas las noticias salieron las acusaciones, pero pocos hablarán de la liberación.