Guacamaya Leaks: 5 revelaciones del hackeo masivo que sufrió el ejército de México

Sanders señala que se ve "muy veraz" la información por el nivel de detalle que tiene , pero periodísticamente requiere mucho tiempo analizarla: "Se tienen que reconstruir muchas cosas, porque un documento per se no te da toda la historia. Es una pista".

1. Operaciones contra la delincuencia

"Yo misma me preguntaba, mientras veía los documentos, 'caray, ¿quién más está teniendo acceso a esto? Es muy grave no saberlo '", señala Sanders.

2. El seguimiento a civiles

"Tienen un seguimiento detallado de todas las protestas, desde tres personas en una esquina de una calle, hay información ahí. Eso me impactó, porque yo ya no vivo en México, pero me metí a ver información del barrio donde vivía y hay información sobre protestas que ni yo me había enterado, vienen muy detalladas", señala Escorcia, quien lo cataloga como un nivel de información "más intrusivo que de intereses de seguridad nacional".