Moritz Hochschild, el minero considerado el "villano de Bolivia" que salvó la vida de miles de judíos del Holocausto nazi

Entre ellos se destacaba la figura de Hochschild, el único de los tres que no tenía la ciudadanía boliviana. De origen alemán y con estrechos lazos con Europa, los calificativos de "explotador" abundaban en torno a su nombre.

Hochschild, el minero

De acuerdo no solo al relato del historiador sino también a otros documentos históricos, Hochschild buscó apropiarse de minas que estaban en desuso o abandonadas y volverlas rentables con nuevos métodos extractivos.

Pero no solo fue su ocurrencia. A este sistema de minería en Bolivia también ingresarían Patiño y Aramayo.

Una relación especial

" Este aspecto del hombre era desconocido hasta que descubrimos estos papeles ", le dijo Ramírez al diario británico The Guardian en 2020.

"Hay constancias de trabajo, salarios, visas, cartas no solo en español sino también en alemán y hebreo, que tuvimos que traducir para saber cómo había ocurrido todo", señala Murillo.

De Alemania a Bolivia

En las biografías que se han escrito alrededor de la figura de Hochschild hay un aspecto que se menciona reiteradamente: en 1933, cuando el gobierno nazi declara que todos los alemanes judíos que no residan en el país pierden la nacionalidad, el empresario minero se da cuenta que algo grave va a pasar.

Entonces acude a Busch, quien no estaba muy de acuerdo con la idea porque no veía cómo hacer para que los judíos que llegaran a Bolivia no utilizaran al país simplemente como un escalón para llegar a otros territorios.