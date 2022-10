Lula gana las elecciones en Brasil: "Intentaron enterrarme vivo y ahora estoy aquí para gobernar el país"

43 minutos

Durante la intervención, Lula dijo que durante su gobierno combatirá el hambre de millones de brasileños que no han logrado mejorar sus condiciones de vida.

"Restablecer la paz"

"La mayoría del pueblo dejó bien claro que desea más y no menos democracia, más y no menos inclusión social, más y no menos respeto y entendimiento entre los brasileños. El pueblo desea más libertad, igualdad y fraternidad en nuestro país. El pueblo quiere vivir bien, comer bien", indicó.