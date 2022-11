"La generación más educada y próspera de la historia de América Latina también es una generación frustrada y desencantada"

1 hora

Andrés Velasco decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics.

Se trata de conceptos con raíces comunes, explica este economista chileno y decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics.

Esas cuatro acepciones del liberalismo hoy están bajo asedio. Pero eso no significa que esas ideas hayan dejado de ser clave para el buen desarrollo de las sociedades. Hay algunos indicios que el ciclo de debilidad del liberalismo acaso también empieza a llegar a su fin.

Aplica para el mundo. Cuando digo que empieza a, no digo que el giro haya ocurrido. Pero uno empieza a observar un cansancio con experimentos populistas autoritarios.

Es que aquí se mezclan dos cosas que tienen poco y nada que ver. Las ideas de la democracia y la dignidad humana no las veo cometiendo ningún error.

Me imagino que los errores que tienes en mente son los excesos de cierto ideologismo económico que en aras del libre mercado ha provocado todo tipo de crisis económicas. Pero eso no es consustancial ni necesario para el liberalismo.

La escuela de Chicago mal entendida y el culto al libre mercado no tienen nada que ver con las ideas capitales del liberalismo, ni menos con las del liberalismo progresista.

No se trata de apuntar con el dedo a un gobierno o un período, pero creo que es indudable que los avances han venido en América Latina cuando las democracias se han fortalecido, los derechos de las personas no han sido pisoteados y gradualmente se ha ido construyendo un aparato estatal que le de más tranquilidad a la gente en sus vidas, en la educación, la salud y la jubilación.

Eso no es casualidad, como tampoco es casualidad que los países que una y otra vez caen bajo la dictadura, el autoritarismo o la demagogia carismática de algún líder son los países donde vemos menor desarrollo humano y bienestar.

El liberalismo en la región parece carecer sin embargo de líderes populares. Usted mismo fue candidato presidencial en Chile y no consiguió llegar a La Moneda. ¿Tiene una explicación de esta falta de liderazgo liberal en América Latina?

Estoy escribiendo un libro al respecto, no sobre América Latina sino precisamente sobre las dificultades que tiene el liberalismo como filosofía política en convertirse en proyecto político.

Pero no niego que al liberalismo reformista de centro muchas veces le cuesta convertirse en alternativa política.

Una segunda dificultad es que el liberalismo hace las cosas en serio, busca evidencia, trata de medir las consecuencias antes de poner una política en práctica. Eso es muy necesario, pero no cabe en una pancarta ni hace que la gente salga a la calle.

Es importante que el liberalismo no sea una ideología fría, lejana, importada, sino algo que se encarne en un proyecto.

Usted señala que el populismo tiene su cuna en América Latina y es un producto de exportación no tradicional de la región. ¿Es esto una ventaja del populismo respecto al liberalismo, que muchos suelen ver como algo importado?

No nos vengan a decir que el populismo es propio y la democracia y el liberalismo son ajenos e importados. Eso no es así.

No sé si más importante, pero quizás es más urgente.

Esa división tan brusca entre derechas e izquierdas ha ido perdiendo algo de relevancia, porque surgen temas que no toman naturalmente esa etiqueta.

Hay suposiciones detrás de la pregunta que no comparto. Primero un hecho: la desigualdad de ingresos, como la miden los organismos internacionales, cayó por los 15 años más o menos previos al covid.

Entonces, la afirmación de que la desigualdad subió y eso gatilló al populismo no puede ser correcta, al menos si la definimos por desigualdad de ingresos.

A veces las explosiones de desencanto popular no vienen al cabo de períodos de crisis sino de prosperidad. Es lo que pasó en Estados Unidos o en Francia en la década de los '60: las tres décadas previas habían sido las más estables y prósperas de la historia de esos países, a partir de la Segunda Guerra Mundial.

Uno de los acertijos interesantes, porque es un asunto complejo acerca del cual no no me parece sano tener muchas certezas, es por qué hubo una oleada de evidente desencanto público en los países que al menos en el papel habían tenido mejor desempeño en los últimos 30 años: pienso en Perú, Colombia y por supuesto, Chile.