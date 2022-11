Hilary Castro: el caso de la joven que denunció haber sido abusada en el Transmilenio de Bogotá y cuyo presunto agresor apareció muerto tras ser detenido

57 minutos

Al día siguiente, Castro quiso reportarlo, pero las entidades del Estado -dijo- rechazaron su denuncia; primero porque era menor, luego porque el presunto acosador era mayor de edad y después "porque ya son más tarde de las 5PM y no es un caso de urgencia".

El relato de Hilary

"Vi que un señor se bajó en la misma estación que yo, empecé a mirar a todos los lados y lo único que hice fue intentar caminar más rápido, porque esta era una estación en la que no había un solo policía ni un solo celador", explicó Castro en un video en Instagram.

"Este hombre llega detrás mío corriendo y me amenaza con un cuchillo, me dice que le dé todo, empieza a esculcarme y no logra encontrar mi celular y empieza a decirme muchas cosas obscenas", continuó.