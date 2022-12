Condenan a Cristina Kirchner a 6 años de prisión por corrupción: de qué se le acusa y qué pasará ahora con la vicepresidenta de Argentina

No obstante, el fallo no supone que la vicepresidenta entre inmediatamente a la cárcel , ya que primero debe ser ratificado por la Cámara de Casación y la Corte Suprema, lo que podría tardar años.

De qué se acusó a CFK

Qué dice la vicepresidenta

"Lawfare"

"Este tribunal, el del lawfare, seguramente tiene la condena escrita. No me interesa, a mi me absolvió la historia, me va a absolver la historia. Y a ustedes, seguramente, los va a condenar la historia", sentenció ante los tres jueces, a quienes ella misma había designado durante su gobierno.