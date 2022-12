"Una esperanza perdida y una traición que deja una herida en el pueblo": la decepción en Cajamarca, el gran bastión del expresidente Pedro Castillo, tras su destitución

"Existe en Cajamarca una clase muy similar en pensamiento a la gente de Lima, con sus mismos prejuicios y sentimientos de discriminación, que sentían que un cholo, marrón, con acento marcado era una figura que no los representaba ", explica Chuquiruna.

Casi el 60% de la población vive en zona rural, y 9 de cada 10 cajamarquinos trabaja en el sector informal, lo que significa que no tienen acceso a seguridad social, de acuerdo con reportes del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

De ahí que el famoso mensaje de Castillo ( "no más pobres en un país rico" ) caló tanto durante la campaña presidencial.

"El cargo le quedó grande"

"Tenemos un Congreso a espaldas del pueblo, que no lo dejó gobernar", comenta Mendoza. "Un legislativo que solo atendió intereses individuales. Una vergüenza. Pero Castillo tampoco supo ponerse los pantalones para defender su constituyente. No puso a ministros de confianza. Ni tenía las fuerzas políticas para cerrar el Congreso".

"Castillo no cumplió con las expectativas porque tuvo que enfrentar un ataque sistemático del Congreso", comenta Santos Saavedra, presidente de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas.

"Se distanció de las propuestas. Se dejó convencer por gente oportunista. Y, al final, ambos poderes no lograron ponerse de acuerdo para avanzar en los cambios que anhelaba el pueblo ".

"Él hizo el intento", agrega Saavedra. "Promovió más de 50 proyectos de ley. Insistió en hacer una consulta para cambiar la constitución. Los congresistas lo que hi cieron fue bloquearlo . Ahora nos toca levantar cabeza y exigir un cierre del Congreso. Ellos no nos representan".

En las filas del partido Perú Libre, no dan todo por perdido. Hay quienes reconocen que Castillo le cumplió a varios gremios, en especial, a los educadores.

"Oportunidad desperdiciada"

La pretensión de Castillo de instaurar un gobierno de excepción no pareció extrañar a muchos en Cajamarca. La sierra peruana está acostumbrada al autoritarismo de los ronderos, que tienen como labor fundamental poner orden en esa localidad.

"Querer imponer su autoridad no le resultó a muchos descabellado y menos con el cúmulo de descontento que existe en el país", comenta Chuquiruna.

Sin embargo, lo que no están dispuestos a perdonarle a Castillo es que las acusaciones por corrupción resulten ciertas.

"No decimos que no se le investigue. Pero merece que se haga bajo el debido proceso. Si él cometió actos de corrupción, que se le juzgue. Aquí no vamos a avalar la corrupción", opina la activista Mendoza.