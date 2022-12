Guido Bellido, ex primer ministro de Pedro Castillo: "Es una irresponsabilidad tremenda el haber planteado prácticamente un golpe de Estado"

Gerardo Lissardy

BBC News Mundo

1 hora

Fuente de la imagen, EPA Pie de foto, Guido Bellido fue hombre de confianza de Pedro Castillo y dimitió en medio de polémicas.

Guido Bellido conoce bien a Pedro Castillo: fue primer ministro de su gobierno y lo ha visitado luego de su detención por intentar cerrar el Congreso peruano. Pero asegura que tampoco él sabe por qué el expresidente tomó semejante decisión.

Cuando se lo preguntó, dice este congresista, Castillo le respondió de forma cortante que no lo recordaba.

Pero sostiene que en algún momento el expresidente tendrá que aclararlo: "Es el que conoce cómo se han dado estos hechos", señala Bellido en entrevista con BBC Mundo.

Si bien evita cuestionar la legalidad del mandato de Dina Boluarte, la vicepresidenta que sustituyó a Castillo en el poder la semana pasada, Bellido niega que la primera mujer que preside Perú tenga legitimidad para gobernar.

Y advierte sobre posibles violaciones a los derechos humanos bajo el estado de emergencia que el gobierno extendió este miércoles a todo el país por 30 días ante las protestas que exigen la disolución del Congreso y el llamado a elecciones, que han dejado al menos 6 muertos.

En 2021, Bellido presidió durante dos meses el Consejo de Ministros de Castillo y renunció en medio de varias polémicas e investigaciones por presuntos delitos. Durante esos dos meses, sostuvo pugnas tanto al interior del gabinete como con los partidos de oposición que son mayoría en el Congreso, y el ya expresidente le pidió su renuncia "en favor de la gobernabilidad" del país.

Lo que sigue es un resumen del diálogo telefónico mantenido con el ex primer ministro.

Fuente de la imagen, Gobierno de Perú

La Fiscalía de Perú ha pedido 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo. ¿Esto termina con la posibilidad de que sea liberado pronto?

Bueno, hay otros elementos periféricos de las acciones que se han venido desarrollando. Y a la luz de la norma que existe, la Fiscalía hizo su planteamiento, y la defensa hará su planteamiento correspondiente y el juez determinará qué es lo que corresponde.

Y si la defensa no está de acuerdo, apelará. Eso está en un plano eminentemente jurídico.

¿Cuándo fue la última vez que habló con el expresidente Castillo?

La última vez que hablé con él ha sido el domingo, que nos pidió una casaca.

En dos oportunidades he conversado con el presidente. La primera fui para solidarizarme. Y en la segunda, al día siguiente, me pidió facilitarle una prenda y la llevamos.

Fuente de la imagen, Getty Images Pie de foto, Al llegar al poder, Castillo nombró a Bellido presidente de su Consejo de Ministros.

En la segunda coincidimos cinco congresistas. Ingresamos los cinco.

¿Cómo lo notó?

En ese momento bastante preocupado más por su familia, con una actitud un poco renuente de poder conversar de los hechos que se habían dado.

Porque el primer día que yo fui le traté de consultar respecto de por qué había dado la lectura (se refiere al anuncio de disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción) pese a que se sabía que a las 3 de la tarde la tercera moción de vacancia no iba.

Y él, en una situación digamos cortante, me indicó que no se acordaba. Dejé de preguntar luego cualquier otra pregunta relativa a ello y me empezó a hablar más de su familia, de la preocupación por sus papás y demás.

¿Ha logrado alguna respuesta a esa pregunta?

No, en realidad no encuentro coherencia. Porque había una clara situación y la manifestación pública de los diferentes congresistas, que habían indicado que ya que la tercera moción de vacancia no tenía sustento no iban a dar su voto a favor.

En todo caso, si eso se iba a dar a las 3 de la tarde, no encuentro la motivación de que el presidente salga haciendo una lectura al margen de la Constitución donde indica el cierre del Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público: un mensaje golpista. Y no se conocen las motivaciones que hayan podido llevar a ello.

Pero es muy sorprendente que esa lectura ha servido para que hoy esté detenido y se le haya dado la vacancia.

Yo tengo la siguiente tesis: que la persona que ha redactado y ha elaborado ese discurso sabía que ese era el sustento para su detención y vacancia.

Lo que sí está claro es que siendo presidente Castillo en su mensaje anunció una serie de decisiones que configurarían distintos delitos por los que ha sido acusado, como rebelión y conspiración…

Claro, ese tema también lo hemos analizado. Por otro lado, no están desarrollados esos delitos. Siempre es importante enmarcar, porque el tema de sedición y rebelión está debidamente establecido. Es muy taxativo. Aquí se está apelando a la extensión de ello. Entonces eso ya es un debate en el campo jurídico.

Fuente de la imagen, Policía Nacional de Perú Pie de foto, Castillo fue destituido por el Congreso y detenido por la policía, que divulgó esta imagen suya.

¿Por qué habría de anunciar una decisión de este tipo?

Para eso yo no encuentro razón. Realmente ahora no estaríamos en la situación que está el país, que es muy lamentable. Se han tenido y se siguen teniendo muchas pérdidas de vidas, se ha afectado la infraestructura clave del gobierno o del Estado: puertos, aeropuertos, comisarías y otros espacios.

Pero no existe una razón. Si fuéramos malévolos, podría plantearse también esta tesis: al ver que no había los votos, no lo iban a vacar pero tampoco podían aplicar un golpe de Estado de parte del Ejército o de algún sector castrense.

Entonces la única opción que podían tener es tender una celada (emboscada), indicar que frente a los problemas que se vienen dando la única salida es cerrar el Congreso, a sabiendas de que eso no iba a darse.

Probablemente el presidente pensó que con el respaldo que tenía de la población, él podía hacer eso. Pero eso es tremendamente equivocado. Porque si no está enmarcado en la Constitución y Perú ya había vivido una dictadura en los años '90, volver a implementar eso estaba fuera de cualquier criterio democrático.

Por eso hemos tomado una postura muy crítica en ese punto, pero al mismo tiempo también hemos exigido que el tratamiento y los procesos se den con el debido proceso.

Usted ha dado a entender que Castillo podía haber estado drogado cuando anunció la disolución del Congreso. ¿En qué se basa?

No, esa es una mala apreciación. Lo que yo digo es: al momento de dar lectura el presidente, todo el mundo vio cómo estaba prácticamente temblando. ¿Cómo una persona que está dando supuestamente un golpe de Estado no está tan segura de lo que hace y está en una situación de descontrol corporal o emocional?

Entonces, para evitar cualquier tema, hemos pedido una evaluación toxicológica, porque eso permite determinar con mucha claridad en qué condiciones se ha dado esa lectura.

Además, hemos planteado que se visualicen las cámaras previas a este discurso para saber quiénes han estado interactuando (con él), porque pienso que los grandes responsables son quienes han planteado al presidente que esa era la opción correcta cuando estaba al margen de la Constitución y eso ha generado toda una inestabilidad en el país.

¿Sí señala que fue un error de Castillo haber anunciado la disolución del Congreso, el Estado de excepción en Perú?

No es un error, sino que más bien es una irresponsabilidad tremenda el haber planteado prácticamente un golpe de Estado. Eso no está establecido en la Constitución. Eso no es un error, sino que un delito, ¿no?

¿Qué errores cometió Pedro Castillo como presidente?

En los meses que ha estado en el gobierno ha habido una actitud muy obstruccionista por parte del Legislativo hacia el Ejecutivo.

Todos estos meses hemos vivido un completo y directo enfrentamiento. El propósito siempre desde el primer día ha sido sacar del gobierno a Pedro Castillo. Eso está muy claro.

Y en cuanto a las distintas denuncias de presunta corrupción que salpicaron al propio Castillo, ¿qué opina?

Ahí me sorprende cómo el gobierno, con las prerrogativas que tiene, se ha rodeado de diferentes profesionales.

Lo raro es que cada profesional que era retirado de los cargos de confianza terminaba prácticamente apareciendo como colaborador eficaz (Nota de Redacción: con el Ministerio Público).

Fuente de la imagen, AFP Pie de foto, Tras la detención de Castillo por presunto delito de rebelión hubo protestas en distintos puntos de Perú.

Eso tiene que ver con ciertas informaciones de los medios de comunicación, que dicen que ha salido digamos Perico de Palotes indicando que probablemente se hayan juntado con un empresario y que éste ha podido dar hechos de corrupción o sobornos. En mérito a esa noticia, la Fiscalía da la detención preventiva a la persona que termina convirtiéndose en un colaborador eficaz.

Se han podido presentar hechos de corrupción, pero también hay una regularidad que se ha venido dando.

Todas las personas que están vinculadas con temas de corrupción tienen que ser severamente sancionadas.

Nosotros hemos tratado de buscar elementos que sustenten esas acusaciones pero no hay mayores temas. Solamente hay declaraciones.

Usted llamó a los seguidores del expresidente Castillo a manifestarse. ¿Cuáles son los reclamos?

No he llamado a manifestarse sino que, como no está tipificado el delito que ha cometido el presidente Pedro Castillo y no se ha hecho un procedimiento adecuado. En derecho uno tiene que ser juzgado con el debido proceso, entonces la acción debe ser nula. Eso acarrea que se deba liberar y a partir de ello se pueda hacer todas las investigaciones en libertad.

Esa es una tesis que nosotros tenemos. Pero eso ya lo analiza el Ministerio Público y el juez es el que determina, no nosotros.

Dice que no configuran delito las acciones de Castillo pero antes dijo que la disolución del Congreso está fuera del marco legal y jurídico…

Tal vez no me estoy dejando entender con claridad. La lectura evidentemente está al margen de la norma y obviamente un golpe de Estado tiene sus implicancias.

Pero lo que hay que evaluar es eso: para la investigación y hasta determinar la responsabilidad, ¿se requiere una prisión preventiva o no?

Nosotros consideramos que no es necesaria la prisión preventiva. Ese es el asunto. No es que no sea delito. Evidentemente esto tiene que ser investigado.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que para él Castillo sigue siendo el presidente de Perú. ¿Usted avala esto o cree que la presidenta de Perú es Dina Boluarte como lo estableció el Congreso?

La Constitución claramente dice que en cualquier circunstancia que el presidente se ausente o pase algún tema, quien asume la presidencia es la vicepresidenta.

Fuente de la imagen, Reuters Pie de foto, La vicepresidenta Dina Boluarte asumió la conducción del gobierno de Perú tras la destitución de Castillo.

Por tanto, el tema constitucional y legal está dentro de lo establecido. No está al margen.

¿Qué opina sobre el estado de emergencia en todo el país que ha declarado la presidenta?

Hay tres cosas que se tienen que hacer: garantizar que los enviados especiales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se hagan presentes en Perú, convocar mínimo a cinco representantes de cada región a nivel nacional para poder dialogar, y de esa reunión tiene que salir la convocatoria a un referéndum para una Asamblea Constituyente.

La situación se pone complicada. Se ha declarado en emergencia nacional a todo el país. Eso puede generar todo un problema. Aquí la salida no es declarar emergencia, sino dialogar.

Pero usted dijo que Boluarte asume como presidenta constitucional. ¿Eso lo mantiene?

Una cosa es el tema normativo, la parte legal, pero otra cosa es la legitimidad.

La señora Dina Boluarte como presidenta en este momento no tiene legitimidad. Puede tener la legalidad.

¿Por qué pide observadores internacionales?

Requerimos observadores internacionales para garantizar la seguridad de todos los peruanos. Porque al declararse el estado de emergencia estamos entrando en una situación bastante complicada y los derechos humanos pueden ser violados en este país.

Información de prensa indica que la policía lo señala a usted como instigador de actos de violencia tras la detención de Castillo…

Han retomado el mensaje que han usado cuando Pedro Castillo pasó a segunda vuelta para poder desacreditarlo y evitar que la población votara por él.

Una vez que asumí la presidencia del Consejo de Ministros hicieron igual: atacaron y gastaron toneladas de papel y tinta para poder mellar la imagen y degradar el trabajo del gobierno. No es nada nuevo.

Fuente de la imagen, EPA Pie de foto, Fuerzas militares han sido desplegadas en varias regiones de Perú.

Yo tengo seguridad establecida por la policía y estoy casi las 24 horas con ellos. Ellos saben perfectamente dónde estoy, qué hago y con quién me reúno.

No hay forma que alguien pueda decir que yo he estado en otro lugar, azuzando.

¿Cree que Castillo pensó que podía contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas para la disolución del Congreso?

Pienso que lo ha podido pensar o alguien le ha podido dar esa seguridad, de que tenía el apoyo.

Pero que las Fuerzas Armadas se involucren en un golpe de Estado… saben muy bien que las personas que van a ejecutarlo también estaban corriendo el peligro de ser en algún momento sancionadas por la Justicia.

Se pueden dar otras tesis. Pero lo tienen que aclarar las investigaciones.

¿Se sabrá exactamente qué pasó en esas horas?

Pienso que quien debe aclarar esto en algún momento debe ser el propio expresidente Pedro Castillo, porque es el que conoce cómo se han dado estos hechos.

Los demás podemos estar cerca o un poco alejados de la verdad, pero nunca vamos a estar en el punto de la verdad porque no sabemos.

