Venezuela: cómo se vive el repunte económico en Petare, el barrio pobre más grande del país

52 minutos

No es fácil llegar a la heladería de Aray.

"Estaba a punto de cumplir 15 años y no estaba segura de si quería que me regalaran algo o simplemente que me dieran el dinero para abrir una pequeña heladería", cuenta a BBC Mundo.