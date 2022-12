4 razones que explican el histórico éxodo de cubanos a EE.UU. en 2022

40 minutos

1. La escasez y la falta de oportunidades

"Me decidí a venir porque en Cuba hacer cualquier cosa era imposible: comprar comida, productos de aseo , salir a tomarte un café, vivir de tu trabajo… Allí la gente ya no vive, solo sobrevive", explica a BBC Mundo.

"Como decía Joan Manuel Serrat sobre la España rural en la época del franquismo, los jóvenes cubanos de hoy no esperan que esta tierra les dé mañana lo que no les dio ayer ", resume para BBC Mundo Juan Carlos Albizu-Campos, profesor del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana.

2. La falta de libertad

"Llegó un momento en que no podías ni siquiera expresarte, publicar nada o hacer un comentario. Sabiendo que todo estaba mal, no podías decirlo porque podías tener un problema grave ", recuerda Diana.

"No me fui porque me faltara la comida, sino por las limitaciones que trajo el no estar de acuerdo con el gobierno cubano. No permitían la libertad de expresión de artistas e intelectuales y no teníamos derecho a crear un espacio privado para expresarnos".