Título 42 | “Me rompe el corazón que tengamos que seguir esperando”: la Corte Suprema de Estados Unidos mantiene vigente la política fronteriza de la era Trump que permite expulsar a los migrantes

1 hora

"Me alegra ver que la Corte Suprema intervenga para preservarlo, pero necesitamos una solución permanente" , dijo en Twitter.

Solución a largo plazo

Miguel Colmenares, un migrante venezolano que se encuentra en la ciudad fronteriza mexicana de Tijuana, dijo: " Me rompe el corazón que tengamos que seguir esperando".

"No sé qué voy a hacer, no tengo dinero y mi familia me está esperando", explicó el joven de 27 años a la agencia de noticias Reuters.