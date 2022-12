Incendio en Viña del Mar | "Años de sacrificio se fueron en unos minutos": el duro testimonio de una familia que lo perdió todo por el fuego en Chile

"De los afectados aproximadamente un 30% vivían en asentamientos no formales o campamentos", explicó a BBC Mundo el director de construcciones y emergencias de la ONG chilena Techo, José Ignacio Valenzuela.

"Mi casa era hermosa"

Antes vivían alquilados en otro lugar, relata, "pero la cosa se puso muy difícil, una amiga me dijo que había un terreno que nadie estaba usando y nos vinimos para acá".

Y no solo eso: "teníamos unas vistas muy hermosas ; veíamos el mar y las palmeras eran hermosas", afirma.

"Parecía que estaban tirando bombas"

"No me dio tiempo a preparar nada. Solo comencé a gritar y mi marido, que estaba regando, se dio cuenta de lo que ocurría y me dijo: toma tus documentos y vámonos", recuerda.