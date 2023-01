Ovidio Guzmán: la ola de violencia que dio lugar a otro "jueves negro" en Culiacán tras la recaptura del hijo de "El Chapo"

9 minutos

"Sentí mucho miedo"

La compañía Aeroméxico confirmó que el vuelo, que se disponía a operar la ruta Culiacán-Ciudad de México, recibió un disparo en el fuselaje, pero no hubo que lamentar ninguna persona herida.

Encerrados en casa

"Tenemos un niño de 8 años con el que tratamos que no se entere de lo que ocurre, aunque ya pregunta por qué nos hemos aislado. Le hemos prohibido estar cerca de las ventanas" , le cuenta a BBC Mundo vía telefónica.

Extremar las precauciones y evitar cualquier situación de peligro son ahora sus prioridades. "Nos estamos organizando con los vecinos para poner autos en la entrada de nuestra (urbanización) privada para que no haya intentos de entrada y nos veamos amenazados".

"Claro que me preocupa que mañana (viernes) no podamos regresar a la cotidianidad. No queremos ir con preocupación a llevar a los hijos a la escuela", dice Rodríguez, productor musical.