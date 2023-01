Quién es Dinorah Figuera, la médica que reemplazó a Juan Guaidó en la presidencia de la Asamblea Nacional opositora

"Hoy asumo comprometida la Presidencia de la legítima AN, un camino que exige ser recorrido en unidad, donde lo social y los derechos humanos de todos los venezolanos en una Venezuela deprimida serán un principal bastión y la lucha indeclinable por la libertad nuestro norte", tuiteó Figuera poco después de su nombramiento.

De orígenes humildes a la Asamblea

Una Asamblea liderada por mujeres

La exdiputada no es la única líder que legislará desde el exilio.

"Recibimos una Asamblea Nacional con diatriba y conflicto. Yo vengo de haber recuperado mi salud luego de un cáncer muy agresivo . Yo he dado testimonio de ser una mujer valiente que trabaja en unidad", aseguró Figuera en sus primeras declaraciones tras ser designada como presidenta del parlamento opositor para el período 2023-2024.

"Todo el tiempo recibía amenazas de muerte (...) Un día, recibí una llamada urgente de un compañero diputado que me decía que me fuera inmediatamente para una embajada, porque me estaba buscando el Sebin".