"Existe el riesgo de que haya tentativas de invadir edificios públicos, como ocurrió en Brasil, en otros países de la región"

1 hora

Diría que el acto es representativo no sólo por Brasil, sino por la relación entre diferentes grupos extremistas de Brasil y EE.UU., por el hecho de que casi replicaron la invasión del Capitolio.

Como eso no sucedió, fueron frente a los cuarteles esperando que las fuerzas armadas brasileñas respondieran, tomaran lo que ellos llamarían una posición, e hicieran una intervención.

Eso tampoco sucedió. Y ahí esos grupos, no de manera institucionalizada pero con participación de militares retirados y personas de las fuerzas de seguridad pública que estaban ahí actuando como civiles, terminaron llevando a cabo estos actos.

Después que fuera anunciada la victoria de Lula y la derrota de Bolsonaro, comenzaron esas movilizaciones. Y desde entonces no se desmovilizaron. Siguieron en las puertas de los cuarteles luego de movilizarse en las carreteras.

Creo que ahora de hecho hay una desmovilización. Eso no excluye que podamos tener actos aislados de extremismo y terrorismo, no con el mismo nivel de personas ni de movilización.

Entonces, desde el punto de vista de los líderes, no había cómo desmovilizarlos, incluso si fuera para un acto que ellos considerarían más simbólico.

Porque el acto fue muy grave, pero no había actores políticos dentro de los edificios públicos. No atacaron a una persona específica. Podrían haber hecho un ataque en el momento de alguna sesión del Congreso o de una actividad de la Suprema Corte con los jueces reunidos. No lo hicieron.