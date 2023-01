“En Colombia se considera que los extranjeros útiles son aquellos con títulos universitarios o dinero. El resto son ociosos, dañinos”

Para la escritora periodista y académica paisa, su obra pone en evidencia que la idea común de que Colombia es un país acogedor con los inmigrantes no es más que un mito.

Pero, ¿la llegada de millones de venezolanos a Colombia no es una muestra de que el país se ha vuelto menos xenofóbico?

Sí y no.

El tema me lo propuso el periodista Daniel Samper Pizano en 2021, cuando se presentaron varios casos de persecución a extranjeros, en particular a un argentino defensor de derechos humanos a quien le negaron la visa para entrar a Colombia.

Empecé a investigar y me di cuenta de que las expulsiones arbitrarias de extranjeros en Colombia han sido una tradición, no han sido casos fortuitos ni aislados.

Colombia les abrió las puertas a muchos extranjeros, pero fue más una puerta entreabierta, en comparación a la recibida más generosa que tuvieron en países vecinos como Venezuela, Argentina y México, países que los acogieron y donde tuvieron oportunidades laborales y no les amargaron la vida.

Aquí, en cambio, las cuotas de inmigración eran muy limitadas y no les daban ninguna posibilidad de tener una vida digna y tranquila.

¿No crees que eso ha cambiado un poco? En el siglo pasado los extranjeros eran expulsados por no tener suficientes medios de subsistencia, ese ya no es el caso.

Pero no hemos sido muy generosos con ellos ni se les ha ayudado a insertarlos en la sociedad ni al campo laboral. La mayoría trabaja en la economía informal.

A los venezolanos se les ha dado lo básico: educación y salud y acceso a los servicios, pero el gobierno no estaba preparado para acoger una inmigración tan desbordante.

Se basaban en rumores y sin tener pruebas. Con esos fundamentos no se habría podido juzgar a ningún nacional.

También había un miedo hacia las "mezclas peligrosas" porque había un culto a la raza más pura y a no mezclarla, a menos que fuera con europeos.

Ya está estandarizada con las legislaciones internacionales y ya no existen esas cuotas tan miserables de sólo aceptar un cierto número de ciudadanos de distintas nacionalidades.

En 1823, se dictó la primera ley de inmigración de la Gran Colombia, que discriminaba entre los extranjeros "útiles y laboriosos" y el resto, presuntamente no tan útiles para la sociedad. ¿Crees que esta filosofía se aplica actualmente, especialmente con los venezolanos?

No, yo creo que ya no. La mayoría de los que han entrado últimamente lo ha hecho sin papeles, ya no es posible tener ese control.