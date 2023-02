"La llegada de Castillo empoderó a un sur olvidado en Perú que no tiene un medio institucional para expresarse"

Han pasado casi dos meses desde que Pedro Castillo saliera abruptamente de la presidencia de Perú tras su intento de disolver el Congreso y el país sigue sumido en una crisis para la que no se atisba salida.

Es una larga historia, que en realidad comenzó con el pecado original de la Constitución de Alberto Fujimori. Aunque ha sido modificada una docena de veces, ninguna de esas modificaciones ha afectado al problema estructural que tiene el Perú producto de esa Constitución. Es resultado de la idea que se debatió mucho en los años 1990 de que el presidencialismo no funcionaba y había que crear un híbrido, o parlamentarizar a los sistemas presidencialistas.

Como los sistemas electorales en muchos países de la región habitualmente no arrojaban un ganador claro, en Perú, la Constitución de 1980, y luego la de 1993 de Fujimori crearon un sistema de segunda vuelta, la figura del primer ministro y toda una serie de cosas ambiguas y difíciles de explicar, como la capacidad del Congreso de quitar al presidente a través de figuras como declararlo moralmente incapacitado. Pero también queda en la ambigüedad que el presidente también puede, mediante una interpretación muy curiosa, cerrar el Parlamento.

Pero muchos de los manifestantes que piden la renuncia del gobierno de Dina Boluarte piden también una nueva Constitución, y no lo hacen por su ambigüedad, sino porque quieren cambios en el modelo económico. ¿Es ese de la ambigüedad el principal problema?

La ambigüedad es un problema muy serio en la Constitución peruana. Y es lo que lleva a que no sea posible un presidente con una mayoría legislativa. En los últimos seis años hemos visto en Perú presidentes elegidos con un porcentaje mínimo del voto. Eso hace que no tengan mayoría legislativa y, por lo tanto, sus posibilidades de gobernar son prácticamente nulas.

La Constitución le da al Parlamento la posibilidad de quitar presidentes en un contexto en que han desaparecido los grandes partidos. Ya no existen partidos fuertes como el APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana), que aglutinaban una fuerza legislativa.

Hoy en Perú hay al menos 25 partidos, 12 de los cuales están en el Parlamento. Eso es producto del diseño constitucional, pero también del desencanto profundo hacia los políticos que se ha dado en las últimas tres décadas. No olvidemos que ya Fujimori surge como el "outsider" que rechaza a los grandes partidos tradicionales. Y en los treinta años que han pasado desde entonces ha sido virtualmente imposible lograr una mayoría

Eso es cierto. No se puede echar la culpa a la Constitución de la República de Weimar del surgimiento de Hitler en Alemania, aunque mucha gente lo haga. Pero en el caso de Perú, creo que el diseño constitucional era demasiado idealista para una sociedad que se dividió profundamente desde el año 2000, especialmente desde la salida de Fujimori.

En Perú los presidentes no tienen ni los cien días de luna de miel que se suelen dar en otros países. El acoso empieza desde el primer día, de parte del Parlamento y de la sociedad civil porque hay un colapso de la credibilidad del sistema político.

Absolutamente. Del colapso de los partidos antiguos, en especial del fujimorismo, pese a que siga teniendo cierto arraigo en parte de la población peruana y precedencia en el Congreso. No olvidemos que Castillo ganó con alrededor de un 20% de los votos y que su base era sobre todo rural y concentrada en el sur de Perú.

El problema es que estos grupos no tienen ninguna ruta ni mecanismo institucional. No hay un partido organizado. Castillo era lo más cercano que tenían a eso. Lo que está sucediendo en Perú es el despertar de una cuestión, pero sin organización ni institucionalidad. Y no sé si hay influencias cubanas o de otra parte, pero sí es demostrable la influencia de todo lo que ha pasado en Bolivia y del pensamiento de Evo Morales, con su poder de movilización en comunidades aimaras y quechuas.