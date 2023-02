Argentina anuncia un nuevo billete de 2.000 pesos para combatir la disparada inflación

1 hora

Sin embargo, no especificó cuando entrará el billete en circulación.

Ahora en Argentina no hay una sola cotización del dólar. Hay al menos seis y la variación entre la menor y la mayor cotización es tan amplia que a veces supera el 100%.

Argentina no es extraña a este tipo de situaciones económicas dramáticas. En la crisis de 1989, el costo de vida alcanzó su récord máximo, por encima del 3000% anual.

No se estima que se llegue a ese nivel, pero la constantemente creciente inflación actual a perjudicado a las personas más pobres , que hoy representan casi el 40% de la población.

El salario mínimo no llega a cubrir la mitad de una canasta básica de una familia promedio e incluso una pareja con empleo registrado no tiene garantizado los ingresos mínimos para no caer en la pobreza.