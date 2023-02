Cómo ha mejorado la posición internacional de Maduro tras haber sido rechazado por casi 60 países

50 minutos

Puertas que se abren

De Guaidó a Ucrania

William Neuman, excorresponsal de The New York Times en el país y autor de un libro reciente sobre Venezuela titulado Things Are Never So Bad That They Can't Get Worse ("Las cosas nunca están tan mal como para no poder empeorar") destaca especialmente la importancia de los cambios ocurridos en Colombia y Brasil.