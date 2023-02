El asesinato de una adolescente en una comisaría que causa conmoción en Cuba y puso el foco sobre la violencia machista en la isla

5 minutos

Ineficiencia policial y violencia machista

Asegura que, como las autoridades cubanas no ofrecen información periódica sobre feminicidios, esta asociación tiene que verificar caso por caso y no puede abarcar todos los que ocurren en este país de unos 11 millones de habitantes.

La violencia ya no es invisible

De hecho, hasta hace pocos años el gobierno y los medios oficiales no solían divulgar este tipo de sucesos, que quedaban en completa invisibilidad, fuera del conocimiento de la inmensa mayoría de la población.

"No creemos que (los medios estatales) informen sobre ese tema. Han realizado algunos trabajos pero no son constantes ni claros. De hecho, se debaten mucho entre si femicidio o feminicidio o asesinato basado en género y no en buscar cifras o facilitar el debate", critica la portavoz del colectivo.