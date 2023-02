AirBnB en CDMX: el impacto de la plataforma en el desplazamiento y encarecimiento de viviendas en Ciudad de México

22 minutos

No es la primera vez que tiene que abandonar su hogar. Ya le ocurrió cuando la colonia Condesa comenzó a ponerse de moda y prácticamente le duplicaron el alquiler por su vivienda en ese barrio, hoy convertido en una de las zonas favoritas de los extranjeros y repleta de cafés, espacios de coworking y galerías de arte.

"Pero mi novio es arquitecto y no ha encontrado registro alguno en las bases de edificios dañados de la ciudad. No hemos visto ningún dictamen ni vinieron peritos o Protección Civil… nada", dice Katya, una de las vecinas que se mudó apenas en agosto y a la que nunca dijeron entonces que había problemas con la estructura.

"No nos lo han dicho, pero lo sabemos viendo lo que pasa en otros edificios de esta zona que se está gentrificando y donde hubo prácticas similares", cuenta José, otro de los habitantes de esta propiedad desde hace casi nueve años.

Hace solo unos días, los vecinos sufrieron un repentino corte de luz en las zonas comunes después de que negaran la entrada a unos supuestos trabajadores no identificados de la compañía eléctrica. La empresa les confirmó después que no eran sus empleados y que les habían cortado un cable sin que hubiera orden alguna para hacerlo.

A la mayoría de los 15 departamentos les dieron de plazo hasta finales de febrero para salir. Algunos ya lo hicieron "al no estar cómodos y temerosos de que las cosas se pongan peor", cuenta Katya, si bien reconocen que no pueden confirmar quién está detrás de estos sucesos.

BBC Mundo contactó con la administración del edificio en varias ocasiones para recabar su versión sobre el motivo del desalojo y responder a estas inquietudes de los vecinos, pero no obtuvo respuesta.

Los vecinos que quedan, resignados, aceptan que también se acabarán yendo. "Sabemos que nos van a sacar, lo que no sabemos es cuándo. Estamos con una gran incertidumbre, pasamos unas Navidades terribles. Aquí está el cuarto de mi hija, este es mi hogar. Irte a otra colonia significa no volver a ver a la misma gente en esta ciudad tan grande", describe José.

Desplazamiento vs impacto económico

José recuerda cómo tras la pandemia hubo un 'boom' en su colonia y llegaron muchos extranjeros "que desplazaron a la gente de siempre y que no conviven. Ahora te pones en una esquina de la calle y casi no oyes hablar español".

"Hay una apuesta clara de las autoridades para reactivar la economía, pero hay que preguntarse a qué costo. Mucha gente ya no puede pagar las rentas aquí y tienen que irse a otras colonias alejadas con menos servicios donde gastan más tiempo y dinero en transporte", responde Sergio González, activista de 06600 Plataforma Vecinal y Observatorio de la colonia Juárez.

Influencia en el aumento de rentas

"No podemos cerrar la frontera a quienes quieren venir a trabajar a nuestro país (…). Muchos han optado por venir acá, pero como cobran en dólares, sucede que en restaurantes ya los precios están incrementándose, en (la colonia) Roma, la Condesa (…), lo mismo en el caso de los departamentos, las rentas. Todo eso ya lo está tratando la jefa de gobierno (de CDMX)", explicó el mandatario.

De ellos, el 64,3% se ofertan como unidades completas (y no como habitaciones privadas), lo que contribuye más al incremento de precios de la vivienda en una zona según Maria Silvia Emanuelli, coordinadora en América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL).

La experta aclara que las dificultades para acceder a una vivienda en la ciudad no se pueden atribuir únicamente a la actual mayor presencia de AirBnB, sino a factores históricos como la falta de viviendas públicas suficientes o de una política que garantice la permanencia de personas vulnerables frente a la especulación y el aumento de precios muy por arriba del aumento salarial, entre otros.

Luis Felipe González, socio de una desarrolladora inmobiliaria que compra edificios antiguos en Ciudad de México para remodelarlos y vender las viviendas, subraya que los efectos de gentrificación y desplazamiento de personas con los que suele asociarse a AirBnB no son un problema de toda la capital mexicana sino solo de barrios muy específicos cercanos al Paseo de la Reforma, como las colonias Roma o Condesa.

Necesidad de regulación

Así como los llamados 'nómadas digitales' "traen beneficios y turismo a la ciudad, también gentrifican ciertas zonas, ha elevado costos de restaurantes y otros establecimientos (…). Hay que mantener un equilibrio sobre este tipo de empresas que no están regulados internacionalmente, y es importante iniciar este proceso en la ciudad", reconoció.

La coordinadora de Asesores y Asuntos Internacionales del gobierno de Ciudad de México, Diana Alarcón, confirma que se están considerando "distintas opciones de regulación" aunque aún no se ha tomado una decisión final, si bien opina que "no siempre es cierto que AirBnB encarezca la vivienda, ya que la gentrificación de Roma y Condesa viene de hace 20 años".

"Eso quiere decir que no estamos ni de cerca en los niveles de otras ciudades que ya regularon estas plataformas. Por ejemplo, en la zona de la Barceloneta, en Barcelona, más del 25% de habitaciones están en renta de corto plazo", destaca en entrevista con BBC Mundo.

"No tiene nada que ver con promover AirBnB, los cuartos, gentrificar… nada de eso", insiste.

"El convenio no tiene que ver con la actividad de AirBnB de renta de departamentos ni con la regulación de la vivienda", responde.

Modelos internacionales

"Pero, incluso cuando se hacen esfuerzos importantes como poner estas medidas, no por esto se soluciona mágicamente el problema", alerta Emanuelli de HIC-AL.

Luis Felipe González alerta, sin embargo, que cuando se congelaron las rentas en la década de los 70 y 80 en Ciudad de México a causa de una inflación descontrolada "los propietarios no tenían incentivo para mantener sus propiedades y los edificios comenzaron a deteriorarse , algo que seguimos viendo hoy".

"Hacen falta medidas de equilibrio que, por supuesto, consideren también las necesidades de los propietarios. Podemos tener dueños que no especulen, exageren ni pretendan hacerse ricos por 100 m2, pero que también garanticen que la vivienda que rentan esté en buenas condiciones", afirma.

Lo cierto es que cualquier futura regulación o legislación llegará tarde para José Manuel, el vecino de la calle Berlín 7. "Me obligan a abandonar la que fue mi casa durante 22 años, es triste", dice.

"Yo les pediría a las autoridades una ley que realmente te ayude y te proteja de este tipo de abusos, como que no respeten tu contrato. Y si ellos mismos promueven que vengan estos 'turistas creativos', pues quizá no es su voluntad, pero al final te están dejando a ti sin casa", lamenta.

A sus 54 años, no sabe a qué zona de Ciudad de México se mudará, pero tiene claro que no será de alquiler. "Mi hermana quiere sacar un crédito para comprar, porque si ya tuvimos que irnos de Condesa y ahora nos pasa aquí… no tenemos garantía de que rentemos en otra colonia y nos vuelva a pasar lo mismo dentro de cinco años".