"Quitarles la nacionalidad e invocar un destierro a los nicaragüenses liberados es una muestra de la crueldad de este régimen": entrevista con la escritora Gioconda Belli

Primero recibí la noticia con desconcierto, ahora uno tiene que chequear siempre todo porque no sabe si la noticia es falsa. Parecía too good to be true (demasiado bueno para ser cierto), pero al ratito me di cuenta por varias personas que están más enteradas de que era cierto.