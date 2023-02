Rolando Álvarez, el obispo nicaragüense crítico con el gobierno de Ortega que se negó a ser desterrado a EE.UU. y al que acaban de condenar a 26 años de prisión

11 minutos

No se conocen las razones por las que Álvarez, quien es obispo de la diócesis de Matagalpa, se negó a irse, pero sí ha quedado claro que su decisión no le sentó bien al mandatario nicaragüense, Daniel Ortega.

"Empieza a decir que él no se va. Que primero tenía que reunirse con los obispos. Y exige una reunión con los obispos. Cosa absurda si hay una disposición del Estado nicaragüense que él no puede cuestionar", relató el mandatario.

" No sé qué piensa este señor que, frente a una decisión del Estado nicaragüense, él dice que no acata , una resolución de un poder del Estado que lo está mandando a irse de país", agregó.

" No acepta que lo metan en una celda donde hay centenares de presos ", agregó.

Una voz crítica

El mandatario Daniel Ortega criticó a monseñor Álvarez por no haberse montado en el avión rumbo al exilio.

Álvarez también ha hecho frente a las agresiones que la Iglesia católica ha sufrido en Nicaragua de parte no solamente del gobierno, sino también de la militancia sandinista.

En ese informe el nombre de Rolando Álvarez aparece mencionado 78 veces, no porque él haya sido objeto de un número semejante de ataques sino porque con frecuencia fue él quien denunciaba esas situaciones.

Así, por ejemplo, en abril de 2022, Álvarez hizo público que una de sus colaboradoras había sido víctima de una agresión. Entonces señaló: "No hagan con los fieles lo que quieren hacer conmigo. Lo que quieran hacer conmigo, si van a hacerlo, háganlo conmigo y no con los fieles, no con el santo pueblo de Dios".