Cargos vitalicios y salarios de US$7.000: la polémica en Brasil por los nombramientos de las esposas de los ministros de Lula en cargos públicos

1 hora

Un puesto deseado

"No tengo absolutamente nada contra la ex primera dama, pero personalmente me parece inmoral nombrar a la esposa para un cargo vitalicio, hasta los 75 años, con un sueldo de 41.000 reales (US$ 7.957), cuya mayor prerrogativa es ser la esposa del ex gobernador y ministro de la Casa Civil". criticó Sanches en su perfil de Instagram.